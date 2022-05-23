Литва предлагает вариант, как снять блокаду РФ для экспорта украинского зерна

Литва предложила создание военно-морской коалиции для снятия российской блокады Черного моря с украинского экспорта зерна.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил план во время переговоров с британской коллегой Лиз Трасс в понедельник в Лондоне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Времени очень и очень мало. Мы приближаемся к новому урожаю, и нет другого практического пути экспорта зерна, кроме как через черноморский порт Одесса", — сказал Ландсбергис.

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"Нет возможности хранить это зерно и нет другого адекватного альтернативного пути. Крайне важно показать уязвимым странам, что мы готовы предпринять шаги, необходимые для того, чтобы накормить мир", - добавил он.

Ландсбергис предположил, что военно-морская операция по сопровождению — не под эгидой НАТО — могла бы защитить суда с зерном, когда они следуют через Черное море и мимо российских военных кораблей.

Он предположил, что, помимо Великобритании, необходимую защиту могли бы обеспечить страны, пострадавшие от потенциальной потери зерна, такие как Египет.

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План Литвы потребует разминирования частей Черного моря для обеспечения безопасного прохода, а также соглашения с Турцией, которая охраняет вход в Черное море.

"Это будет невоенная гуманитарная миссия, и ее нельзя сравнивать с бесполетной зоной. В этом начинании будут использоваться военные корабли или самолеты, или и то, и другое, чтобы гарантировать, что поставки зерна могут безопасно покинуть Одессу и добраться до Босфора без вмешательства России. Нам потребуется коалиция желающих — стран, обладающих значительной военно-морской мощью, для защиты судоходных путей, и стран, которые от этого страдают", - пояснил министр.

По его словам, НАТО как альянс не должен играть никакой роли.

После встречи с Ландсбергисом Трасс сказала, что Великобритания хотела бы, чтобы британские военно-морские корабли присоединились к эскорту, если удастся решить практические вопросы, включая разминирование и предоставление Украине оружия большей дальности для защиты гавани от нападения России.

Великобритания обсуждает с союзниками этот план, и для его активации, вероятно, потребуется согласие США.

"Что нам нужно сделать, так это решить эту глобальную проблему продовольственной безопасности, и Великобритания работает над срочным решением, чтобы вывезти зерно из Украины", - сказала он.

Как сообщалось ранее, Кремль обвинил Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса.

Страны Группы семи обсуждают между собой, как можно разблокировать экспорт зерна из Украины, а ЕС уже предложил план поддержки экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

В правительстве Германии заявили, что работают над созданием "зернового железнодорожного моста" из Украины.