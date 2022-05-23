Зеленский вручил ордена героям Украины: среди них летчики, прорвавшиеся в Мариуполь

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским военнослужащим, которым присвоено звание героя Украины, а также членам семей погибших защитников, удостоенных этого звания посмертно.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Каждый раз, приветствуя наших защитников, наших защитниц именно здесь, приветствуя родных и близких наших героев, мы подчеркиваем благодарность нашего государства тем, чья храбрость дала Украине возможность сохранить независимость и свободу.

Мы должны сделать все необходимое, чтобы их имена помнили все мы и последующие поколения украинцев".

Детали: В частности, Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" старшему лейтенанту Кириллу Агасиеву, группа которого при разведке местности возле населенного пункта Мала Рогань Харьковской области обнаружила и уничтожила технику и личный состав противника. Благодаря этому были разоблачены позиции врага, что позволило их уничтожить.

Награду также получил полковник Родион Кулагин, под командованием которого артиллерийцы уничтожают вражеские колонны Харьковщины.

"Золотую Звезду" получил подполковник Александр Шемет – начальник по воздушно-огневой и тактической подготовки 12-й отдельной бригады армейской авиации, и капитан Александр Ляшенко – штурман-летчик вертолетного звена 12-й отдельной бригады армейской авиации, которые в начале апреля совершили перевозку, высадку разведывательной группы и эвакуацию раненых по маршруту Мариуполь – Днепр.

ВИДЕО ДНЯ

При заходе на посадку и взлете в Мариуполе защитников обстрелял противник из стрелкового оружия и ЗРК ТОР, но они выполнили задание в полном объеме.

Орден вручили старшему лейтенанту Евгению Пальченко, который в конце февраля, управляя взводом танков, помог личному составу бригады выйти из окружения под Олешками, три дня удерживал оборону местного моста, уничтожил вражескую технику, а также оборонял Мишково-Погорилово на въезде в Николаев.

Также орден получил старший лейтенант Владимир Сидунец, подразделение которого устроило огневую засаду на колонну техники противника в районе населенного пункта Припутни Прилукского района Черниговской области. В результате был уничтожен дивизион ракетных комплексов "Искандер".

Награжден полковник медицинской службы, начальник военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун.

Под постоянными обстрелами россиян, в условиях частичного окружения Харькова, он организовывал работу центра, который в первые дни войны принял около 150 военнослужащих и 80 гражданских, в том числе 12 детей.

Под его руководством была налажена работа с гражданскими учреждениями здравоохранения, что позволило увеличить коечный фонд почти на 300 коек.

Орден получил подполковник Евгений Шаматалюк. Он обнаружил огневые точки противника и возможности его обороны, в результате чего были получены необходимые сведения о враге и взяты в плен более 10 военнослужащих противника и оружие.

В районе Каменки Харьковской области его подразделения выполняли задачи по недопущению прорыва врага в направлении Малая Камышеваха – Долина.

Награду получил и майор-разведчик Андрей Царенко, благодаря умелым действиям которого в Харьковской области было уничтожено большое количество личного состава и военной техники противника, что позволило украинским подразделениям вести боевые действия с минимальными потерями.

Зеленский также вручил ордена родным военных, которых было удостоено звания героя Украины посмертно.

В частности, награду получила супруга майора Олега Адамовского, командовавшего подразделением при освобождении от оккупантов перекрестка в направлении объездной дороги в Харьковской области.

В марте его подразделение попало в засаду, во время боя Адамовский прикрывал уход группы минирования и погиб.

Награду также вручили семье начальника службы безопасности полетов майора Александра Бринжала, пилотировавшего МиГ-29. Он участвовал в воздушных боях над Киевом, Васильковом и Житомиром.

На его счету несколько уничтоженных вражеских истребителей Су-30. Погиб при отражении массированного авиационного удара над Васильковом.

Сапер, матрос Виталий Скакун находился в составе сил, которые одними из первых давали отпор врагу на Крымском перешейке.

Виталий был добровольцем, совершившим минирование и подрыв автомобильного моста Геническ – Арабатская Стрелка. Погиб при взрыве.

Благодаря его героическому поступку было значительно замедлено продвижение танковой колонны врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону.

Орден "Золотая Звезда" также был передан жене старшего сержанта Алексея Скобля, который участвовал в боевых действиях вблизи Бучи, Ирпеня и Мощуна. Он осуществлял эвакуацию раненых с поля боя, оказывал медпомощь военным и гражданским.

В середине марта его группа попала во вражескую засаду близ Мощуна. Получив огнестрельное ранение, он решил ценой своей жизни остаться и прикрывать уход группы.

Погибших защитников почтили минутой молчания.

Церемония прошла в Белом зале героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.