Сводка Генштаба: Россияне готовятся возобновить наступление на Запорожье

Россияне улучшили тактическое положение в районе Васильевки на Запорожье (Бахмутское направление), оккупанты готовятся возобновить наступление в направлении Васильевка – Каменское.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское. Осуществляют перегруппировку".

Детали: Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг оказывает интенсивное огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий - в Донецком операционном районе, а именно неподалеку от Лисичанска и Северодонецка.

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На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения ВС Беларуси продолжают прикрывать участки границы в Брестской и Гомельской областях.

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На Славянском направлении россияне готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступления, развернул в южной части Изюма дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

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На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурм в направлениях Тошковки и Устиновки.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг производил огненное поражение наших подразделений из артиллерии и авиации.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на содержании рубежей.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы наших позиций.

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Авиационные подразделения Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили шесть БПЛА, вражескую крылатую ракету и тридцать боевых бронированных машин.