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Эрдоган заявил, что премьер-министра Греции не существует для него

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 11:03

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса "больше не существует" для него, обвинив греческого лидера в попытке заблокировать продажу истребителей F-16 Турции во время визита в США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

"Мы договорились не включать третьи страны в наш с ним спор. Несмотря на это, на прошлой неделе он посетил США, выступал в Конгрессе и предостерег их от передачи нам F-16", – сказал Эрдоган на пресс-конференции после еженедельного заседания правительства.

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"Он для меня больше не существует. Я никогда не соглашусь с ним встретиться. Мы продолжим наш путь с уважаемыми политиками", - добавил Эрдоган.

В октябре Турция обратилась к Соединенным Штатам с просьбой приобрести 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и около 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов.

Турция и Греция, оба союзники по НАТО, спорят по многим вопросам, таким как морские границы, размеры континентального шельфа, воздушное пространство и этнически разделенный Кипр.

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Во время своего визита в Соединенные Штаты Мицотакис встретился с президентом США Джо Байденом и высокопоставленными должностными лицами США на прошлой неделе. Он заявил, что Греция приступит к процедурам закупки истребителей F-35 у Соединенных Штатов до 2030 года.

В 2019 году Вашингтон исключил Анкару из совместной программы производства F-35, после того как Турция купила и получила в июле российские системы противоракетной обороны С-400.

Темы: ЭрдоганГреция
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