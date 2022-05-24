Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве экс-военный призывал РФ высадить десант и расстреливать пленных - СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 24 мая 2022, 13:28
В Киеве экс-военный призывал РФ высадить десант и расстреливать пленных - СБУ
фото сбу

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила приспешника российских оккупантов, призвавшего захватывать и расстреливать украинских пленных.

Источник: управление СБУ в Киевской области

Детали: По данным следствия, пророссийский пропагандист создал сеть антиукраинских информационных ресурсов. Общая аудитория их составляла более 150 тысяч пользователей.

Реклама:

Киберспециалисты спецслужбы установили, что аккаунты в социальных сетях и телеграмм-каналах администрировал житель столицы – бывший военный.

По данным СБУ, созданные сети пропагандист использовал для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, публиковал материалы о планировании обстрелов железнодорожных объектов.

Кроме того, правоохранители обнаружили в мобильных устройствах злоумышленника переписку с бывшими военнослужащими РФ, проживающими на территории временно оккупированного Крыма.

ВИДЕО ДНЯ
 

В разговорах предатель поддерживал российских оккупантов, призывал к уничтожению какой-то страны ядерным оружием, высадке вражеского десанта в столице Украины, называл украинцев и американцев искусственными нациями.

 

Также с начала вооруженной агрессии РФ злоумышленник рассказывал о движении транспорта в столице, призывал арестовать и расстреливать украинских пленных.

 

В ходе обыска по месту жительства в Печерском районе столицы работники СБУ изъяли компьютерную и мобильную технику, с помощью которой осуществлялось администрирование ресурсов.

Фигуранту объявили о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников Уголовного кодекса Украины.

Темы: СБУКиеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
СБУ
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
Последние новости
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
Все новости...
Реклама: