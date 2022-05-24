В Киеве экс-военный призывал РФ высадить десант и расстреливать пленных - СБУ
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила приспешника российских оккупантов, призвавшего захватывать и расстреливать украинских пленных.
Источник: управление СБУ в Киевской области
Детали: По данным следствия, пророссийский пропагандист создал сеть антиукраинских информационных ресурсов. Общая аудитория их составляла более 150 тысяч пользователей.
Киберспециалисты спецслужбы установили, что аккаунты в социальных сетях и телеграмм-каналах администрировал житель столицы – бывший военный.
По данным СБУ, созданные сети пропагандист использовал для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, публиковал материалы о планировании обстрелов железнодорожных объектов.
Кроме того, правоохранители обнаружили в мобильных устройствах злоумышленника переписку с бывшими военнослужащими РФ, проживающими на территории временно оккупированного Крыма.
В разговорах предатель поддерживал российских оккупантов, призывал к уничтожению какой-то страны ядерным оружием, высадке вражеского десанта в столице Украины, называл украинцев и американцев искусственными нациями.
Также с начала вооруженной агрессии РФ злоумышленник рассказывал о движении транспорта в столице, призывал арестовать и расстреливать украинских пленных.
В ходе обыска по месту жительства в Печерском районе столицы работники СБУ изъяли компьютерную и мобильную технику, с помощью которой осуществлялось администрирование ресурсов.
Фигуранту объявили о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников Уголовного кодекса Украины.