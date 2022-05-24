Россияне наступают у Северодонецка и Бахмута – сводка Штаба

Российские захватчики сосредоточены на востоке Украины, так, они наступают на Северодонецком и Бахмутском направлениях, на Донецком – оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: На Донецком направлении враг продолжает ведение активных наступательных действий, пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Краматорск, Лиман и Славянск.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении враг продолжает принимать меры по прикрытию участка украинско-российской границы и оборудованию опорных пунктов на территории Брянской области. Агрессор нанес авиационные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области.

На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили главные усилия на удержании занятых позиций.

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На Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий восстановления наступления. Совершил артиллерийский обстрел подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понес потери и отошел.

На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации ведет наступление в направлении населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Обстреливал наши войска из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и вел контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка. Проводил мероприятия по инженерному и логистическому обеспечению своих войск.

На временно оккупированной территории Крыма, противник формирует резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.

Дословно: "Оккупанты продолжают нарушать права граждан Украины на временно занятых территориях – препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.

Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки".