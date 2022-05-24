Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада передаст Украине 20 тысяч артснарядов для гаубиц

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 20:40

Канада закупила для Украины 20 000 артиллерийских снарядов стандарта НАТО, чтобы поддержать ее в защите от вторжения России.

Об этом заявила министр обороны Анита Ананд, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

Боеприпасы были куплены примерно за 98 миллионов канадских долларов ($76,32 миллиона) и вскоре должны были быть доставлены в Украину.

"Полномасштабное, незаконное и бессовестное вторжение Путина в Украину не может быть допущено и не будет успешным", — сказал Ананд сегодня в Украинском культурном центре в Виктории.

По словам Ананд, 155-мм снаряды поступили не из военного арсенала Канады, а были приобретены для безвозмездной передачи Украины. Снаряды совместимы с относительно новыми гаубицами М-777, которые Канада подарила Украине.

"Посредством военной помощи, экономической помощи, гуманитарной помощи и сильной политической поддержки на международных форумах Канада будет и впредь поддерживать Украину", - добавила министр.

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник заявил, что около 20 стран объявили о новых пакетах помощи в сфере безопасности для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

Кроме того, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.

По словам Остина, несколько стран объявили о передаче критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу.

Темы: КанадаУкраинаоружиевойна
Главное сегодня

Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены

КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне визита Байдена в Азию

обновленоШкольник открыл огонь в начальной школе в США, более 20 погибших

фотоЗалужный: Гаубицы Caesar уже на передовой, овладели за 2-3 часа

США решили лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг

Зеленский объяснил, когда можно возвращаться за стол переговоров с Россией

Все новости...
Канада
Канада предоставит Украине дополнительный кредит почти на $200 млн
Канада ввела новые санкции против россиян и запретила торговлю предметами роскоши с РФ
Годовая инфляция в Канаде достигла тридцатилетнего рекорда
Последние новости
05:30
Мелитополь: Военные РФ начали таксовать на машинах с отметкой "Z"
05:03
Николаевская область: Одетые в форму ВСУ россияне пытались захватить пост
04:20
ISW: Россияне стягивают силы на Луганщину с нескольких направлений
03:30
Канадский министр: Звонят подсанкционные российские олигархи, недовольные
02:46
Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрылись, цены на лекарства подскочили в пять раз
01:30
КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне визита Байдена в Азию
00:45
обновленоШкольник открыл огонь в начальной школе в США, более 20 погибших
00:03
фотоЗалужный: Гаубицы Caesar уже на передовой, овладели за 2-3 часа
23:59
Зеленский назвал жалкими "объяснения" Шойгу о военных провалах РФ
Все новости...