Канада передаст Украине 20 тысяч артснарядов для гаубиц

Канада закупила для Украины 20 000 артиллерийских снарядов стандарта НАТО, чтобы поддержать ее в защите от вторжения России.

Об этом заявила министр обороны Анита Ананд, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

Боеприпасы были куплены примерно за 98 миллионов канадских долларов ($76,32 миллиона) и вскоре должны были быть доставлены в Украину.

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"Полномасштабное, незаконное и бессовестное вторжение Путина в Украину не может быть допущено и не будет успешным", — сказал Ананд сегодня в Украинском культурном центре в Виктории.

По словам Ананд, 155-мм снаряды поступили не из военного арсенала Канады, а были приобретены для безвозмездной передачи Украины. Снаряды совместимы с относительно новыми гаубицами М-777, которые Канада подарила Украине.

"Посредством военной помощи, экономической помощи, гуманитарной помощи и сильной политической поддержки на международных форумах Канада будет и впредь поддерживать Украину", - добавила министр.

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Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник заявил, что около 20 стран объявили о новых пакетах помощи в сфере безопасности для Украины.

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

Кроме того, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.

По словам Остина, несколько стран объявили о передаче критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу.