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Морская блокада РФ продолжит давить на глобальные цены на продукты – разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 25 мая 2022, 08:40

Морская блокада украинских портов, которую РФ осуществляет с начала войны, уже привела к глобальному росту цен и продолжит оказывать давление на них.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне, публикуемом Минобороны Британии.

Отмечается, что с начала войны значительная активность торгового судоходства из Одессы и в Одессу отсутствовала, а дальнейшая морская блокада России черноморских портов Украины помешала коммерческому судоходству совершать операции в этом районе.

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Механизмы сухопутного экспорта Украины с высокой вероятностью вряд ли заменят дефицит судоходных мощностей, вызванный российской блокадой, отмечается в обзоре. В результате значительные поставки украинского зерна остаются в дефиците без возможности экспортироваться.

"Боевые действия уже создали косвенное давление на глобальные цены на зерно. В то время как угроза морской блокады России будет продолжать препятствовать доступу коммерческого судоходства к украинским портам, возникающий в результате дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты", - заявили в британской разведке.

Страны Группы семи обсуждают, как можно разблокировать экспорт зерна из Украины, а ЕС уже предложил план поддержки экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

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В правительстве Германии заявили, что работают над созданием "зернового железнодорожного моста" из Украины.

Тем временем Кремль обвинил Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса.

Темы: РосcияВеликобритания
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