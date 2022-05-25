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Зеленский о позиции Венгрии в отношении нефти: как-то не так они видят мир

"Европейская правда"Среда, 25 мая 2022, 10:24

Президент Владимир Зеленский раскритиковал позицию Венгрии, которая отказывается поддерживать нефтяное эмбарго против России, несмотря на то, что средства за энергоносители финансируют военную машину Кремля.

Об этом Зеленский говорил во время Украинского завтрака в Давосе, сообщает "Европейская правда".

"Мы дошли до шестого пакета (санкций). В нем эмбарго на нефть. Все говорят: за это время Россия заработает 200 млрд долларов. За такие суммы они могут покупать любое оружие. Введен ли шестой пакет? Нет. Почему? Венгрии что-то не подходит. Что-то с нефтью не то. Как-то не так они видят мир", – сказал Зеленский.

По его словам, Будапешт аргументирует свою позицию тем, что для отказа российской нефти ему необходимы значительные средства.

"Им говорят: там в Украине люди умирают, дети гибнут, их убивают. Как в Техасе 18-летний убийца… Так и у нас 18-летние солдатики приезжали из России и просто пытали малышей. Им об этом рассказывали, а они говорят: Все понятно.- Так а что с нефтью? - Где нам брать деньги?" – сказал Зеленский.

Президент Еврокомиссии ранее заявила, что лидеры Европейского союза вряд ли договорятся о нефтяном эмбарго против России на саммите 30-31 мая.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предложенного ЕС нефтяного эмбарго против России на саммите лидеров на следующей неделе.

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Темы: ЗеленскийВенгриянефть
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