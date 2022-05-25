Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швейцария намерена арестовать активы Иванющенко на $104 млн

"Европейская правда"Среда, 25 мая 2022, 20:36

Швейцарское правительство планирует конфисковать активы на сумму более 100 миллионов швейцарских франков ($104 миллиона) у Юрия Иванющенко, соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в заявлении правительства, пишет "Европейская правда".

"На своем заседании 25 мая 2022 года Федеральный совет принял решение о возбуждении дела об административной конфискации активов, замороженных в Швейцарии после украинской революции в феврале 2014 года. Таким образом, Швейцария оказывает поддержку Украине, которая сталкивается с определенными трудностями в своих усилиях по конфискации этих активов. Эти трудности усугубились с началом войны на Украине", - говорится в сообщении.

Реклама:

Сегодняшнее решение не связано с санкциями, введенными против России в 2022 году.

Федеральный совет поручил Министерству финансов возбудить дело о конфискации в Федеральном административном суде (FAC). Судебное разбирательство касается активов Юрия Иванющенко и его семьи на сумму более 100 миллионов швейцарских франков.

"FAC определит, соблюдены ли условия для конфискации. Если по окончании судебного разбирательства активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены в Украину", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Процедура конфискации основана на Законе об иностранных незаконных активах (FIAA), который применяется только в исключительных случаях. Он разрешает конфискацию активов иностранных политически значимых лиц, но при соблюдении строгих условий. В частности, необходимо, чтобы судебная система иностранного государства пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать.

Напомним, в декабре 2021 года Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год.

Превентивную заморозку активов продлили до февраля 2023 года. При этом в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами, то есть до февраля 2024 года.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $69 млн) сроком на три года. Затем срок действия этого решения неоднократно продлевали.

Темы: ШвейцарияолигархиУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Швейцария
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Оползень на востоке Швейцарии разрушил дома, из-за новых рисков эвакуируют сотню людей
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: