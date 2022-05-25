Швейцария намерена арестовать активы Иванющенко на $104 млн

Швейцарское правительство планирует конфисковать активы на сумму более 100 миллионов швейцарских франков ($104 миллиона) у Юрия Иванющенко, соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в заявлении правительства, пишет "Европейская правда".

"На своем заседании 25 мая 2022 года Федеральный совет принял решение о возбуждении дела об административной конфискации активов, замороженных в Швейцарии после украинской революции в феврале 2014 года. Таким образом, Швейцария оказывает поддержку Украине, которая сталкивается с определенными трудностями в своих усилиях по конфискации этих активов. Эти трудности усугубились с началом войны на Украине", - говорится в сообщении.

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Сегодняшнее решение не связано с санкциями, введенными против России в 2022 году.

Федеральный совет поручил Министерству финансов возбудить дело о конфискации в Федеральном административном суде (FAC). Судебное разбирательство касается активов Юрия Иванющенко и его семьи на сумму более 100 миллионов швейцарских франков.

"FAC определит, соблюдены ли условия для конфискации. Если по окончании судебного разбирательства активы будут окончательно конфискованы, они будут возвращены в Украину", - говорится в сообщении.

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Процедура конфискации основана на Законе об иностранных незаконных активах (FIAA), который применяется только в исключительных случаях. Он разрешает конфискацию активов иностранных политически значимых лиц, но при соблюдении строгих условий. В частности, необходимо, чтобы судебная система иностранного государства пыталась конфисковать активы, но не смогла этого сделать.

Напомним, в декабре 2021 года Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год.

Превентивную заморозку активов продлили до февраля 2023 года. При этом в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами, то есть до февраля 2024 года.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $69 млн) сроком на три года. Затем срок действия этого решения неоднократно продлевали.