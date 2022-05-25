ЕС, США и Британия создали группу для координации усилий по расследованию военных преступлений РФ

Европейский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания объявили о создании группы для координации усилий по привлечению к ответственности за преступления, совершенные в войну России против Украины.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, пишет "Европейская правда".

"Консультативная группа по преступлениям, связанным со зверствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), механизм, направленный на обеспечение эффективной координации соответствующей поддержки усилий по подотчетности на местах. ACA усилит текущие усилия ЕС, США и Британии по поводу дальнейшей ответственности за жестокие преступления в контексте продолжающейся захватнической войны России против Украины", - говорится в заявлении.

Основной миссией ACA является поддержка подразделений по военным преступлениям Генпрокуратуры Украины в расследовании и преследовании преступлений, связанных с конфликтом.

ACA объединяет многонациональную группу экспертов по военным преступлениям из стран ЕС, США, Великобритании и других стран. В связи с нынешней ситуацией в безопасности, эксперты преимущественно базируются на юго-востоке Польши, но оперативно задействованы в Украине, в том числе путем краткосрочных миссий и взаимодействия на месте с персоналом Генпрокуратуры и другими привлеченными международными партнерами.

Поскольку ситуация с безопасностью позволяет, ожидается, что эксперты и вспомогательный персонал в скором времени полностью переедут в Украину.

Деятельность ACA будет включать координацию двух ключевых элементов:

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- Консультативная группа при ГПУ: опытные старшие прокуроры по военным преступлениям, следователи, военные аналитики, эксперты-криминалисты и другие эксперты, базирующиеся в регионе на постоянной основе, оказывают экспертизу, наставничество, консультации и оперативную поддержку.

- Мобильные группы правосудия: создаются и разворачиваются несколько мобильных групп правосудия (MJT), чтобы увеличить состоятельность подразделения ГПУ по военным преступлениям и региональным прокурорам для проведения полевых расследований. MJT будут состоять как из международных, так и украинских экспертов и будут развернуты по запросу ГПУ для оказания помощи украинским следователям на местах.

Они станут частью целостной цепи документирования, расследования и преследования тяжких международных преступлений, возглавляемой Генпрокуратурой.