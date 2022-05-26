Враг пытается возобновить наступление на Славянск – сводка штаба

Российские оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянск и массово обстреливают населенные пункты на разных направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

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Идет ликвидация последствий дислокации на территории республики Беларусь подразделений вооруженных сил Российской Федерации, которые привлекались к ведению боевых действий на территории Украины. Проводятся мероприятия по предупреждению незаконного обращения оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями.

На Северском направлении враг принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски украинских войск на другие угрожающие направления.

В приграничных районах указанных российских областей, в приграничных с Украиной районах, продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года.

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Враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник систематически и интенсивно ведет огонь по районам сосредоточения украинских войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки.

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуре региона.

Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении кафиры вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

На Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел. В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.

На Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

На Криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.