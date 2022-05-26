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Politico опубликовали список европейских компаний, которые платят РФ за газ через "Газпромбанк"

Четверг, 26 мая 2022, 11:17

Издание Politico опубликовало перечень европейских энергетических компаний, которые продолжают получать российский газ - но детали их расчетов с "Газпромом", в частности, открывали ли они счета в рублях по требованию России, не являются публичной информацией.

Об этом говорится в материале от 25 мая, пишет "Европейская правда".

Это компании из Германии, Франции, Италии, Венгрии, Чехии, Словакии и Словении. Лишь итальянская компания прямо признала, что имеет счет и в евро, и в рублях.

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По венгерской MVM министр иностранных дел Петер Сийярто в начале апреля заявил, что расчеты происходят в евро, "Газпромбанк" конвертирует их и выплачивает средства "Газпром экспорту". Он также отметил, что новый контакт между дочерней компанией MVM CEE Energy и "Газпром экспортом", подписанный в сентябре, уже допускает выплаты в альтернативной валюте.

Немецкая VNG в комментарии от 9 мая сообщила, что будет платить по счетам, которые и дальше будут в евро, на счета в "Газпромбанке" и считает, что "конвертирование в рубли не повлечет за собой никаких трудностей и… открытие счета состоялось без проблем".

В немецкой RWE сказали 16 мая, что подготовились к выплатам в евро и открыли соответствующий счет, и отметили, что действуют в соответствии с общеевропейскими и национальными правилами.

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Аналогичное заявление обнародовала немецкая Uniper, отметив, что подготовилась к "соответствующим контрактам выплат в евро на данный счет согласно новому механизму".

Французская Engie заявила, что подготовилась выполнять свои обязательства по оплате "пока это будет соответствовать европейской рамке санкций против РФ".

Итальянская Eni 17 мая заявила, что "начала процесс открытия двух счетов в "Газпромбанке" на мере предосторожности, один в евро и второй - в рублях".

Австрийская OMV утверждает, что производит оплату согласно санкционному механизму.

В чешской ČEZ прокомментировали, что платят в евро по рекомендации Еврокомиссии, а детали комментировать не могут.

Словацкая SPP и словенская Geoplin заявляют, что рассчитываются в евро согласно действующему контракту и рекомендациям европейских учреждений.

В апреле Еврокомиссия сообщила, что санкции ЕС не запрещают открывать счет в "Газпромбанке", хотя отметила, что клиенты могут просить российскую сторону выполнять обязательства по контракту так, как до одобрения последних российских требований об оплате по схеме двойных счетов, в евро или долларах и в рублях для конвертации.

Представитель Еврокомиссии в мае прокомментировал, что нарушением санкций будет считаться то, что выходит за рамки оплаты в евро на счет в "Газпроме", но в ЕС продолжают жаловаться на неясность, считается ли нарушением санкций открытие счета в рублях для конвертации.

В РФ заявили, что обнародуют полный перечень компаний, открывших счета в рублях в "Газпромбанке".

Напомним, "Газпром" прекратил поставлять газ трем членам ЕС – Польше, Болгарии и Финляндии – на основании того, что они отказались платить в соответствии с новыми требованиями России.

Темы: ЕвропаРосcияГазпром
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