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В Венгрии вводят ограничения на заправку бензином авто иностранцев

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 17:45

Венгерское правительство в пятницу вводит ограничения на заправку на АЗС для автомобилей с невенгерскими регистрационными номерами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hirado.hu.

"Правительство решило, что с пятницы на заправках смогут заправляться только автомобили с венгерской регистрацией", - сказал руководитель офиса премьер-министра Гергей Гуйяш.

Речь идет о заправке на АЗС, где правительство финансирует скидку на горючее. На обычных АЗС с рыночными ценами заправка авто с иностранными номерами будет и дальше возможна.

Гуйяш объяснил, что в Венгрии появилось такое явление, как бензиновый туризм, и злоупотребление замороженной ценой на бензин.

По словам Гуйяша, санкционная политика Брюсселя также влечет за собой рост цен. В длительной военной ситуации необходимо защитить и экономику страны, и приложить все усилия, чтобы уменьшить расходы, содержать семьи, сохранить размер пенсий, сказал министр.

Как сообщалось, Венгрия обяжет банки, телекоммуникационные компании, крупные розничные сети, страховые компании, энергетические компании и авиакомпании вносить "значительную часть своей дополнительной прибыли" в государственный бюджет. Они будут финансировать расходы на компенсацию домохозяйствам повышения цен на энергоносители и содержание армии.

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Темы: Венгриябензин
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