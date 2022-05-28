Сводка Генштаба: В РФ продолжают готовить резервистов, вытаскивают старое оружие

На территории Воронежской области РФ идет подготовка резервистов, и россияне продолжают снимать с хранения устаревшее вооружение и технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Донецком направлении противник проводит активное наступление. Продолжает огневое поражение наших подразделений вдоль линии соприкосновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении враг продолжал обстрелы из минометов и РСЗО в районах населенных пунктов Озерное и Диброва. Вблизи последнего нанес авиаудары. Пытается закрепиться в районе Лимана.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, вел штурм в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

Пытается развить успех на Бахмутском направлении, выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения. При поддержке огня минометов и артиллерии проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождение, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении враг задействовал артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

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На Кураховском направлении активных наступательных действий не проводил, развернул на огневых позициях реактивную и ствольную артиллерию, обстреливал наши позиции и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского.

В результате действий Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании рубежей и фортификационном оборудовании позиций третьего рубежа обороны. В результате наступления наших войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах.

На Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси продолжают выполнять задачи усиления охраны белорусско-украинской границы. Эта группировка усилена маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль госграницы Украины.

Продолжается подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в учебных заведениях Беларуси.

В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Сохраняется угроза нанесения ударов из Беларуси.

На Северском направлении противник усиливает прикрытие участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Существенные изменения в деятельности врага не отмечены.

На Слобожанском направлении россияне обстреливают подразделения наших войск для недопущения их дальнейшего продвижения в направлении госграницы к северу и северо-востоку от Харькова. Принимает меры по логистическому обеспечению и восполнению потерь.

На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая, Прудянка, Руськие Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино и других. Проводил дистанционное минирование местности на возможных направлениях действий Сил обороны.

На Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные его усилия - на удержании позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления. Совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе населенного пункта Довгенькое.

При поддержке артиллерии пытался развить наступление в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.

Боевые действия продолжаются. Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Заря и Таврическое. Продолжает наращивать систему противовоздушной обороны на Криворожском направлении. Для восполнения потерь обеспечивает группировка снятыми с хранения устаревшими танками Т-62.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".

ВСУ уничтожили ротную тактическую группу противника с техникой и живой силой. В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.