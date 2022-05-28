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Молдова направила в Украину вторую партию гуманитарной помощи

Суббота, 28 мая 2022, 10:51

Молдова отправила в Украину вторую партию гуманитарной помощи, включающую спальные мешки, палатки, противогазы, продукты питания, корма для животных, одежду и средства гигиены.

Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе молдавского правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как уточнили в правительстве, пять грузовиков перевезли в Украину переданные министерством внутренних дел спальные мешки, палатки, противогазы.

В двух других грузовиках – продукты, предоставленные министерством труда и социальной защиты.

"Это вторая партия гуманитарной помощи, которую Республика Молдова отправляет в соседнюю страну, общей стоимостью свыше 67,5 млн леев (около 3,5 млн долларов). Последняя партия будет отправлена ​​в ближайшее время", - сообщили в кабмине.

Первую партию гуманитарной помощи на сумму 24 млн леев Молдова отправила в Украину в начале апреля. Содержимое последней партии оценивается в 1,2 млн.

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Темы: Молдовавойна
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