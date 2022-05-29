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Президент Сербии в разговоре с Путиным договорился о выгодном газе на три года

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 15:11

Президент Сербии Александар Вучич после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна будет получать газ по выгодной цене, контракт будет подписан на три года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания РТС.

Учитель сказал, что сегодня утром у него был хороший разговор с президентом России и что они говорили на несколько разных тем, а для Сербии важнее всего то, что согласованы основные элементы нового газового соглашения, которое будет подписано на три года.

Он говорит, что эти элементы очень благоприятны для Сербии и что используемая до сих пор формула останется неизменной, то есть цена будет очень выгодной.

После разговора, по его словам, он направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы завтра обсудить новые объемы газа.

Вучич сказал, что также объяснил Путину, что из-за промышленного прогресса Сербия нуждается в большем количестве газа.

"Если мы все осознаем, у нас будет безопасная зима, что касается газа", – сказал Вучич.

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Президент Сербии также сообщил, что говорил с Путиным о дальнейшем строительстве газового хранилища в Сербии.

Ранее в ноябре прошлого года во время встречи в Сочи президенты Сербии и России достигли договоренности о том, что цена на российский газ в ближайшие полгода составит 270 долларов, то есть останется неизменной.

Темы: СербияРосcияПутингаз
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