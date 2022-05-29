Россияне терроризируют обстрелами приграничье Черниговщины и Сумщины
Воскресенье, 29 мая 2022, 17:35
Оккупанты в воскресенье 10 раз обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины с территории России.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Россияне 9 раз обстреливали территорию Новгород-Северского района Черниговщины. Пограничники насчитали 33 взрыва российских снарядов.
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Еще 5 российских минометных мин разорвалось в результате обстрела на окраине Шосткинского района Сумщины.