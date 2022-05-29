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Россияне терроризируют обстрелами приграничье Черниговщины и Сумщины

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 17:35
ілюстративне фото

Оккупанты в воскресенье 10 раз обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины с территории России.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Россияне 9 раз обстреливали территорию Новгород-Северского района Черниговщины. Пограничники насчитали 33 взрыва российских снарядов.

Еще 5 российских минометных мин разорвалось в результате обстрела на окраине Шосткинского района Сумщины.

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Темы: войнаЧерниговская областьСумская область
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