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Скандал вокруг Порошенко играет на руку противникам членства Украины в ЕС – евродепутат

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 18:24

Запрет на выезд для экс-президента Петра Порошенко портит имидж Украины и дает аргументы тем, кто выступает против предоставления Киеву статуса кандидата в члены ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире телеканала Прямой заявил член комитета Европарламента по иностранным делам и докладчик по Украине Михаэль Галер.

"Я убежден, что на данном этапе таких ситуаций следует избегать. Конечно, эти события не способствуют имиджу Украины за рубежом", – отмечает он.

"На Западе есть те, кто колеблется в этом (в предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС), а потому ищут аргументы, почему Украина может быть не готова стать даже кандидатом. Следовательно, такое поведение и такая практика явно, по моему мнению, безусловно помогает этим структурам и силам внутри ЕС, которые не очень любят Украину", – предостерегает Галер.

Напомним, 27 мая стало известно, что Петр Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы на Львовщине. В его команде сообщили, что нардеп уезжает в командировку.

Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.

"Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти".

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На следующий день Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей – якобы из-за проблем с qr-кодом.

Темы: ПорошенкоЕСевроинтеграция
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