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Ключевой пропагандист Орбана приравнял Украину к нацистской Германии

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 19:02

Один из ближайших соратников премьера Венгрии Виктора Орбана и ключевой представитель правительственной машины пропаганды Жолт Байер продвигает в венгерских медиа мнение, что Украина является аналогом нацистской Германии.

Об этом говорится в его авторском ролике, который транслируют венгерские проправительственные медиа.

Среди прочих, видеозапись и ее содержание опубликовала "Модяр Немзет" - ключевая и влиятельная газета правительственного пула, которую считают любимым изданием Орбана. Видеоблоги Байера обычно транслируются также в эфире проправительственных телеканалов.

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Жолт Байер оттолкнулся от звучащих в Украине призывов о пересмотре роли русской литературы в украинском образовательном и культурном пространстве и заявил, что это – аналог действий нацистов в отношении еврейской нации. "Это уже было в нацистской Германии. Так уж говорил Геббельс... Большие костры пылали тогда на улицах нацистской Германии, в них бросали произведения, вредные для немецкого мышления и немецкого народа, особенно и, конечно, произведения еврейских авторов. А Генрих Гейне предупреждал, что те, що начинает сжигать книги, заканчивают сожжением людей", - заявил пропагандист Орбана, добавив, что уверен в корректности этих оценок и сейчас.

Он также поставил под сомнение существование украинской культуры и украинской нации как таковой, проиллюстрировав свои слова изображением с подписями по-русски о том, что территории Украины якобы являются не украинскими, а отобранными или полученными от России и Польши. "Если уберем русскую культуру из украинской культуры, то, что останется, будет плачевно мелким и глупым", - заявил он.

 

Жолт Байер является одним из близких соратников премьера Орбана и соучредителем партии "Фидес", в которой, по его словам, имеет партийный билет №5.

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Венгерские чиновники неоднократно использовали антиукраинские тезисы, но обычно не столь возмутительные. В частности, Сийярто использовал тезисы роспропаганды, оправдывая решение не поставлять оружие Украине.

Темы: ВенгрияУкраинапропагандаГермания
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