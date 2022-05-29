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Зеленский напомнил киевлянам, что война еще не закончилась

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 20:55
Зеленский напомнил киевлянам, что война еще не закончилась
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал киевлян помнить, чего стоила защита столицы и о том, что война еще не закончилась.

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что его возвращение с востока Украины в Киев "оставляет достаточно неоднозначное впечатление".

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Он вспомнил о "заполненном людьми и улыбками Крещатике" и "расслабленности киевлян", гулявших по городу в День Киева.

Прямая речь: "Именно за такое счастье жить своей обычной жизнью и просто тихо гулять по улицам своего собственного города сейчас и идет эта война. Вот за что мы боремся в ней для всех в Украине – свободу и покой. То, что действительно можно было почувствовать сегодня в Киеве. Даже вопреки сирене воздушной тревоги, которая прозвучала и в этот день.

Поэтому я желаю вам, киевляне и киевлянки, беречь покой жизни, беречь свой город и обязательно помнить, чего стоила защита столицы. Помните, сколько жизней отдано за столицу. Я понимаю, что в ваших глазах уже лето. Но я хочу, чтобы в ваших мыслях было это понимание – нам еще предстоит сражаться, война еще не закончилась.

ВИДЕО ДНЯ

София, Лавра, Андреевский и Подол, и Рейтерская, и Липки, и Крещатик – я благодарен всем, кто сделал так, чтобы оккупантам больше никогда не было места здесь, в Киеве".

Темы: ЗеленскийвойнаКиев
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