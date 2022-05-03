Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нет признаков военной помощи России со стороны третьих стран – Пентагон

Ольга ГлущенкоВторник, 3 мая 2022, 07:43
Джон Кирби, фото: Getty Images

Минобороны США пока не наблюдает признаков того, что третьи страны, в том числе Китай, поставляют оружие России, которая воюет против Украины.

Источник: спикер оборонного ведомства Джон Кирби во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Знаете, я не видел никаких признаков того, что они получили внешнюю помощь от третьей страны...

Они собрали очень много собственной боевой силы у границ Украины до 24 февраля.

Более 120 батальонных тактических групп – большая часть своих военно-воздушных и других сил".

"Я совсем не предполагаю, что они не понесли потери; они, безусловно, понесли. Но они все еще имеют часть своей боевой мощи. Следовательно, им еще есть на что рассчитывать для пополнения.

Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются привлечь внешние источники из других правительств или других стран.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Также Кирби уточнил, что поскольку российские войска сосредоточены сейчас на меньшей географической территории, у них все еще остается много упомянутой боевой силы.

Отдельно официальный представитель Пентагона упомянул о том, что признаки поддержки Кремля не зафиксированы и со стороны Китая.

Темы: СШАРосcиявойна
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне атаковали ракетами восемь областей

Австралия ввела новые санкции против чиновников РФ и так называемых "ЛДНР"

США начинают консультации по торговой войне с Китаем

Россия за вечер выпустила по Украине более 20 ракет, большинство – с Каспийского моря

Прекращение огня будет только тогда, когда Путин сам захочет переговоров – Зеленский

Обновлено от 20.37Россия нанесла ракетные удары по Львову

Все новости...
США
Байден хочет посетить Украину, но пока таких планов нет
США доставили в Украину более 70 гаубиц и обучили более 200 артиллеристов
Начальник Генштаба РФ был в Украине на прошлой неделе - Пентагон
Последние новости
07:47
ЕС представил проект нефтяного эмбарго против РФ с исключением для двух стран – СМИ
07:43
Российские пропагандисты уже приписывают украинским военным "черную магию"
07:25
переченьПолсотни поездов задерживаются из-за российских обстрелов железнодорожных станций
07:20
Сводка Генштаба: Россияне атаковали ракетами восемь областей
06:50
Австралия ввела новые санкции против чиновников РФ и так называемых "ЛДНР"
06:20
Россияне массово переодеваются в форму ВСУ в Токмаке
05:48
Взрыв в Запорожье: оказалось, что сработала ПВО
04:30
Илон Маск: Twitter может частично стать платным
03:33
Оккупанты обстреляли Херсонщину, погибла женщина
02:35
Сумщина: Россияне обстреляли три села, два десятка "прилетов"
Все новости...