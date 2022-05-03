Нет признаков военной помощи России со стороны третьих стран – Пентагон

Минобороны США пока не наблюдает признаков того, что третьи страны, в том числе Китай, поставляют оружие России, которая воюет против Украины.

Источник: спикер оборонного ведомства Джон Кирби во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Знаете, я не видел никаких признаков того, что они получили внешнюю помощь от третьей страны...

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Они собрали очень много собственной боевой силы у границ Украины до 24 февраля.

Более 120 батальонных тактических групп – большая часть своих военно-воздушных и других сил".

"Я совсем не предполагаю, что они не понесли потери; они, безусловно, понесли. Но они все еще имеют часть своей боевой мощи. Следовательно, им еще есть на что рассчитывать для пополнения.

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Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются привлечь внешние источники из других правительств или других стран.

Детали: Также Кирби уточнил, что поскольку российские войска сосредоточены сейчас на меньшей географической территории, у них все еще остается много упомянутой боевой силы.

Отдельно официальный представитель Пентагона упомянул о том, что признаки поддержки Кремля не зафиксированы и со стороны Китая.