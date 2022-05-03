Нет признаков военной помощи России со стороны третьих стран – Пентагон
Минобороны США пока не наблюдает признаков того, что третьи страны, в том числе Китай, поставляют оружие России, которая воюет против Украины.
Источник: спикер оборонного ведомства Джон Кирби во время брифинга, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Знаете, я не видел никаких признаков того, что они получили внешнюю помощь от третьей страны...
Они собрали очень много собственной боевой силы у границ Украины до 24 февраля.
Более 120 батальонных тактических групп – большая часть своих военно-воздушных и других сил".
"Я совсем не предполагаю, что они не понесли потери; они, безусловно, понесли. Но они все еще имеют часть своей боевой мощи. Следовательно, им еще есть на что рассчитывать для пополнения.
Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются привлечь внешние источники из других правительств или других стран.
Детали: Также Кирби уточнил, что поскольку российские войска сосредоточены сейчас на меньшей географической территории, у них все еще остается много упомянутой боевой силы.
Отдельно официальный представитель Пентагона упомянул о том, что признаки поддержки Кремля не зафиксированы и со стороны Китая.