Россия стягивает к границе Украины войска в "настораживающем количестве" – CIT

Международная группа журналистов Conflict Intelligence Team опубликовала собственное расследование об "настораживающем" скоплении Россией войск и техники вблизи границ с Украиной.

Источник: расследование на сайте CIT

Дословно: "Стоит отметить, что помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей.

К моменту написания предыдущего материала (2 ноября – ред.) единственным новым соединением, присутствие которого мы отметили у границы с Украиной, была 4-я танковая дивизия. Теперь же к ней добавились как минимум другие формирования 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа. Все это говорит о сосредоточении сил приблизительно в масштабах весны этого года.

Так или иначе, мы согласны с оценками разведок, что готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года.".

Детали: Журналисты обнародовали фото, видео и документы, свидетельствующие о транспортировке военной техники в полигоны возле восточных границ Украины и в оккупированном Крыму.

В частности, появились два видео, на которых видна транспортировка эшелонов из БМП-3 и БТР-82 в с. Валуйки в Белгородской области (23 км от границы с Украиной).

CIT нашли видео с TikTok, опубликованное 11 ноября, на котором видна загрузка 34-й отдельной мотострелковой бригады и 42-й гвардейской мотострелковой дивизии в Ставропольском краю в оккупированном Крыму. Также на видео заметили эшелон с танками Т-72Б3, которые бы заснят на еще одном видео в TikTok.

В то же время команда журналистов отмечает, что темпы переброски войск медленнее, чем в апреле этого года. Однако если нынешняя передислокация и укомплектование воинских частей будет продолжатся, то в январе общее количество личного состава и техники российской армии превысит апрельские показатели.

Наиболее показательное размещение военной техники журналисты зафиксировали на полигоне "Погоново" в Воронежской области.

Справка: Conflict Intelligence Team (СИТ) объединяет независимых журналистов и исследователей, занимающихся отслеживанием и мониторингом современных военных конфликтов. Весной 2021 года их они также публиковали отчеты про концентрацию российских войск поблизости украинских границ.

СИТ также сотрудничает с Bellingcat в расследовании уничтожения 17 июля 2014 малайзийского пассажирского самолета Boeing боевиками, поддерживаемыми Россией.

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