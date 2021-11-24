Россия стягивает к границе Украины войска в "настораживающем количестве" – CIT
Международная группа журналистов Conflict Intelligence Team опубликовала собственное расследование об "настораживающем" скоплении Россией войск и техники вблизи границ с Украиной.
Источник: расследование на сайте CIT
Дословно: "Стоит отметить, что помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей.
К моменту написания предыдущего материала (2 ноября – ред.) единственным новым соединением, присутствие которого мы отметили у границы с Украиной, была 4-я танковая дивизия. Теперь же к ней добавились как минимум другие формирования 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа. Все это говорит о сосредоточении сил приблизительно в масштабах весны этого года.
Так или иначе, мы согласны с оценками разведок, что готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года.".
Детали: Журналисты обнародовали фото, видео и документы, свидетельствующие о транспортировке военной техники в полигоны возле восточных границ Украины и в оккупированном Крыму.
В частности, появились два видео, на которых видна транспортировка эшелонов из БМП-3 и БТР-82 в с. Валуйки в Белгородской области (23 км от границы с Украиной).
CIT нашли видео с TikTok, опубликованное 11 ноября, на котором видна загрузка 34-й отдельной мотострелковой бригады и 42-й гвардейской мотострелковой дивизии в Ставропольском краю в оккупированном Крыму. Также на видео заметили эшелон с танками Т-72Б3, которые бы заснят на еще одном видео в TikTok.
В то же время команда журналистов отмечает, что темпы переброски войск медленнее, чем в апреле этого года. Однако если нынешняя передислокация и укомплектование воинских частей будет продолжатся, то в январе общее количество личного состава и техники российской армии превысит апрельские показатели.
Наиболее показательное размещение военной техники журналисты зафиксировали на полигоне "Погоново" в Воронежской области.
Справка: Conflict Intelligence Team (СИТ) объединяет независимых журналистов и исследователей, занимающихся отслеживанием и мониторингом современных военных конфликтов. Весной 2021 года их они также публиковали отчеты про концентрацию российских войск поблизости украинских границ.
СИТ также сотрудничает с Bellingcat в расследовании уничтожения 17 июля 2014 малайзийского пассажирского самолета Boeing боевиками, поддерживаемыми Россией.
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о переброске российских войск на украинскую границу: The Washington Post 31 октября написали о сосредоточении войск, а Politico опубликовали спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники у границ.
- 11 ноября американское медиа Bloomberg из своих источников узнало, что США предупредили руководство Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
- 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжение опубликовали в New York Times.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью 21 ноября изданию Military Times, в котором заявил, что Россия планирует захватить южные и восточные области Украины в конце января – начале февраля 2022 года. Наступление будет вестись с территории Беларуси, оккупированного Крыма и с востока.
- В российском Совбезе ответили, что все обвинения России в подготовке к наступлению используют как прикрытие для будущего украинского агрессивного наступления. Этот же тезис на следующий день повторил спикер Кремля Дмитрий Песков.