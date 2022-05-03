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Регионы: враг накрыл огнем Донбасс, со свидетелями ракетного удара в Одессе работают психологи

Валентина РоманенкоВторник, 3 мая 2022, 08:54
удар по жилому дому в Одессе. фото ГСЧС

Ночью российские оккупанты обстреливали Харьков, Луганщину, Херсонщину, Николаев, Одесса приходит в себя после ракетного удара, в результате которого погиб несовершеннолетний.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Днепропетровщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине Киевщине и Черниговщине.

В Одессе ночь прошла спокойно. Вечером 2 мая враг нанес ракетный удар: повреждено одно из религиозных сооружений, есть попадание в объект городской инфраструктуры Одессы и в жилое здание, в результате чего один 15-летний погибший, ранена девушка, с другими людьми, которые находились в месте удара, работают психологи.

Харьков: ночью снова были обстрелы Харькова, по предварительной информации, пострадавших нет. В Харьковском районе из-за обстрелов утром вторника возник пожар на одном из предприятий, данные о раненых уточняются, работают спасатели.

По области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвинково, Дергачи. Жертв нет.

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Луганщина: основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над Рубежным и Попасной. Вечером понедельника был мощный обстрел Рубежного, утром вторника – Новодружеска. Детали о пострадавших и последствиях обстрелов выясняются. Были эвакуированы 20 человек.

Донетчина: с пяти утра — обстрел Угледара из артиллерии. В настоящее время известно о трех погибших гражданских. Лиман, Авдеевка – под постоянными обстрелами.

Продолжается эвакуация населения из прифронтовой зоны. Мариуполь: процесс эвакуации продолжается

Херсон: ситуация в области остается сложной, взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства на территории Херсонщины. Стабильно критична ситуация в оккупированных селах.

Николаевщина: к вечеру были обстрелы области, был нанесен удар по акватории в городе Очаков. Также был произведен обстрел по городу Николаев. По состоянию на утро пострадавших нет. Детали выясняются.

Темы: война
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