ВСУ уничтожили уже более 24 тысяч российских оккупантов – Генштаб
Вторник, 3 мая 2022, 10:59
Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины превысили 24 тысячи солдат.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 24200 (+400) человек ликвидированы
- танков ‒ 1062 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 475 (+16) ед,
- РСЗО - 162 (+10) ед,
- средств ПВО - 80 (+0) ед,
- самолетов – 194 (+0) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед,
- корабли /катера - 10 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).
- специальная техника – 38 (+0).
- крылатые ракеты – 84 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
Данные постоянно уточняются.