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ВСУ уничтожили уже более 24 тысяч российских оккупантов – Генштаб

Валентина РоманенкоВторник, 3 мая 2022, 10:59
ВСУ уничтожили уже более 24 тысяч российских оккупантов – Генштаб
иллюстративное фото ВСУ

Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины превысили 24 тысячи солдат.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 24200 (+400) человек ликвидированы
  • танков ‒ 1062 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 475 (+16) ед,
  • РСЗО - 162 (+10) ед,
  • средств ПВО - 80 (+0) ед,
  • самолетов – 194 (+0) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед,
  • корабли /катера - 10 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).
  • специальная техника – 38 (+0).
  • крылатые ракеты – 84 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Данные постоянно уточняются.

Темы: война
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