Оккупант переживает, что его "откровения" перехватила СБУ, но убивать не передумал

Российские оккупанты беспокоятся, что после разоблачений Службой безопасности Украины их могут судить дома.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: 29 апреля украинская спецслужба выложила разговор некоего Ивана Клименко, который служит в армии захватчиков, и при том, что приехал в Украину "воевать с фашистами", сам является сторонником нацизма, как свидетельствуют его аккаунты в соцсетях под фейковыми именами.

Он узнал, что СБУ перехватила его разговор с матерью и очень переживает по этому поводу.

Даже решил спросить мнение своих друзей.

Дословно: "– Привет, Полин! Глянь,пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила.

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– Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные".

Другой друг оккупанта-нациста также не очень его поддержал: "На какой ..уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии - это не шутка".

Поэтому сейчас рашист Иван занят не войной, а гуглит в интернете статьи уголовного кодекса РФ, чтобы понять, сколько лет ему грозит за разжигание ненависти и пропаганду нацизма, с которым Россия якобы пришла "бороться" в Украине.

Иван, мы знаем, что ты читаешь СБУ, поэтому вот тебе новый квест: загугли, сколько тебе "светит" в международных судах за нарушение законов и обычаев войны".