Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли поселок в Запорожской области: 2 погибших

Ирина БалачукВторник, 3 мая 2022, 12:18
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЗОВА

Два человека погибли в результате обстрела российскими оккупантами поселка Зализничное Гуляйпольского района в Запорожской области.

Источник: пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации полковник Иван Арефьев в Telegram 

Прямая речь Арефьева: "3 мая оккупанты совершили артобстрел поселка Зализничное Гуляйпольского района. Российские захватчики разрушили местное школьное учреждение.

Ракетным обстрелом повреждено здание, крышу и окна. Кроме того, пострадали 12 домов". 

 
Фото из Telegram ЗОВА

Детали: В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека. 

 
Фото Из Telegram ЗОВА

По данному факту возбуждили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Темы: Запорожская областьвойна
Главное сегодня

Путин отказывается от "денацификации": россияне не понимают, что это – исследователи

Десвифтизация Сбербанка и нефтяное эмбарго: ЕС представил шестой пакет санкций

фото, видеоВ оккупированной Макеевке горит нефтебаза

В страшном ДТП в Ровенской области погибли 26 человек – полиция

Россия начала использовать противокорабельные ракеты по наземным целям: почему это происходит

ЕС представил проект нефтяного эмбарго против РФ с исключением для двух стран – СМИ

Все новости...
Запорожская область
Запорожье: в Бердянске враг уточняет личные данные местных жителей – ОВА
Штурмовики показали, как гордый российский "Орлан" шлепается об украинскую землю
Оккупанты обстреляли многоэтажки на Запорожье, есть погибшие
Последние новости
12:14
В России из-за санкций продолжает падать переработка нефти
12:13
ЕС предоставит Молдове дополнительное военное оборудование
12:12
НБУ перевел на нужды армии 15,6 миллиардов: сколько осталось на счету
12:10
Еврокомиссия предлагает разработать пакет восстановления Украины, который проложит путь к членству в ЕС
12:09
списокУЗ предупреждает о задержках ряда пассажирских поездов
12:01
Оккупанты РФ продолжают воевать с Богом: от обстрела на Луганщине погиб священник
11:55
"Шахтер" уже попал в группу следующей Лиги чемпионов, откуда выгнали россиян
11:53
Россияне готовятся "праздновать" 9 мая в Мариуполе вместо Донецка – ГУР
11:19
В обладминистрации рассказали о травмах пострадавших от обстрела Львовщины
11:09
Минная опасность в окрестностях Киева и на Виноградаре сохраняется
Все новости...