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Россияне обстреляли поселок в Запорожской области: 2 погибших

Ирина БалачукВторник, 3 мая 2022, 12:18
Россияне обстреляли поселок в Запорожской области: 2 погибших
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЗОВА

Два человека погибли в результате обстрела российскими оккупантами поселка Зализничное Гуляйпольского района в Запорожской области.

Источник: пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации полковник Иван Арефьев в Telegram 

Прямая речь Арефьева: "3 мая оккупанты совершили артобстрел поселка Зализничное Гуляйпольского района. Российские захватчики разрушили местное школьное учреждение.

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Ракетным обстрелом повреждено здание, крышу и окна. Кроме того, пострадали 12 домов". 

 
Фото из Telegram ЗОВА

Детали: В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека. 

 
Фото Из Telegram ЗОВА

По данному факту возбуждили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Темы: Запорожская областьвойна
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