Россияне обстреляли поселок в Запорожской области: 2 погибших
Вторник, 3 мая 2022, 12:18
Два человека погибли в результате обстрела российскими оккупантами поселка Зализничное Гуляйпольского района в Запорожской области.
Источник: пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации полковник Иван Арефьев в Telegram
Прямая речь Арефьева: "3 мая оккупанты совершили артобстрел поселка Зализничное Гуляйпольского района. Российские захватчики разрушили местное школьное учреждение.
Ракетным обстрелом повреждено здание, крышу и окна. Кроме того, пострадали 12 домов".
Детали: В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека.
По данному факту возбуждили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.