Россияне обстреляли поселок в Запорожской области: 2 погибших

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Два человека погибли в результате обстрела российскими оккупантами поселка Зализничное Гуляйпольского района в Запорожской области.

Источник: пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации полковник Иван Арефьев в Telegram

Прямая речь Арефьева: "3 мая оккупанты совершили артобстрел поселка Зализничное Гуляйпольского района. Российские захватчики разрушили местное школьное учреждение.

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Ракетным обстрелом повреждено здание, крышу и окна. Кроме того, пострадали 12 домов".

Фото из Telegram ЗОВА

Детали: В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека.

Фото Из Telegram ЗОВА

По данному факту возбуждили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.