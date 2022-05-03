МИД РФ обвинил Израиль в поддержке украинских "неонацистов"

Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" Украины.

Источник: МИД РФ в Твиттере

Дословно: "Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве".

Что предшествовало: Глава МИД оккупантов Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль был возмущен такими заявлениями.