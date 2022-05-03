Мариуполь: враг штурмует "Азовсталь"
Российские захватчики приступили к штурму завода "Азовсталь", который защищают украинские Силы обороны в заблокированном Мариуполе.
Источник: заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в комментарии УП
Прямая речь: "Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм Азовстали".
Детали: По словам Паламара, оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат.
Защитники Мариуполя также передали УП дословно следующее: "Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе, и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная".
Что предшествовало: После частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" российские окупанты 2 мая обстреливали территорию завода "Азовсталь", где скрываются гражданские и украинские защитники.
Возник сильный пожар, который был виден из всех районов города.