Мариуполь: враг штурмует "Азовсталь"

Российские захватчики приступили к штурму завода "Азовсталь", который защищают украинские Силы обороны в заблокированном Мариуполе.

Источник: заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в комментарии УП

Прямая речь: "Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм Азовстали".

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Детали: По словам Паламара, оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат.

Защитники Мариуполя также передали УП дословно следующее: "Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе, и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная".

Что предшествовало: После частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" российские окупанты 2 мая обстреливали территорию завода "Азовсталь", где скрываются гражданские и украинские защитники.

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