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Российские авиабомбы убили двух женщин на "Азовстали", мощный штурм завода продолжается

Валентина Романенко, Ирина БалачукВторник, 3 мая 2022, 16:15

В результате массированных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" российскими оккупантами около десяти человек были ранены, погибли две женщины, по состоянию на 16:15 мощный штурм завода продолжается.

Источник: полк "Азов"

Детали: На видео, обнародованном 3 мая защитниками комбината, мужчина рассказывает о последствиях российских бомбардировок и сообщает, что из-под завалов удалось достать тела двух женщин.

"Азовцы" обещают помочь с раскопками, ведь под завалами могут быть еще люди.

Дословно: "Призываем к срочному введению режима прекращения огня и продлению эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной".

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В 16:15 заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что штурм завода продолжается, защитники делают все возможное, чтобы его отбить.

Прямая речь Паламаря: "По состоянию на эту минуту идет мощный штурм территории завода "Азовсталь". При поддержке бронетехники, танков с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты. Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм, но призываем принять немедленные меры по эвакуации гражданских".

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Темы: МариупольАзоввойна
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