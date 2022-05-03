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Мариуполь: только 3 из 14 автобусов с эвакуированными доехали в Запорожье – мэр

Ирина БалачукВторник, 3 мая 2022, 14:18
Разрушенный оккупантами Мариуполь. Фото "Азова" из Telegram

Из 14 автобусов, вывозивших жителей Мариуполя, на подконтрольную Украине территорию доехали только 3, судьба людей из остальных 11 автобусов неизвестна; более тысячи жителей города все еще ждут эвакуации.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального марафона

Прямая речь Бойченко: "Когда мы объявили, и российская сторона согласовала эту эвакуацию, что даст нам 90 автобусов, определили три локации, но в две только локации приехало 14 автобусов, а в Украину доехали только 3. Мы понимаем, что где-то подевались 11 автобусов, которые должны были двигаться в направлении Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись. Теряются они в "фильтрационных центрах".

Детали: По словам мэра, сейчас таких "фильтрационных центров" в Мариуполе четыре, и в сторону Украины оккупанты очень тщательно проводят фильтрацию.

Бойченко рассказал, что всех, кто хоть как-то был связан с госслужбой или муниципальной службой, сажают на 2 недели или даже на 2 месяца в тюрьму. Те, кто оттуда уже вышел, рассказывают, что в камеру 2 на 3 м загоняют 10-15 человек. Люди там не могут присесть, у них нет еды, им дают только воду, один раз в сутки выводят в туалет и пытают.

Бойченко добавил, что 2 мая ждали эвакуации 2 тысяч жителей Мариуполя, которые самостоятельно выехали в оккупированный Бердянск Запорожской области. Но оккупанты разрушают планы и не дают людям уехать.

Также по состоянию на утро 3 мая еще не добрались до Запорожья те люди, которые выехали из Мариуполя 2 мая. Эта эвакуация еще продолжается, колонна двигается в направлении Запорожья.

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По словам Бойченко, сейчас в Мариуполе остается еще более 100 тысяч жителей, которые также ждут эвакуации, в том числе более 200 человек ждут непосредственно на территории завода "Азовсталь".

 

Темы: Мариупольвойнаэвакуация
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