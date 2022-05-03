В армии РФ поговаривают, что война запланирована до сентября – ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в российской армии распространяется информация, что боевые действия в Украине могут продолжаться до сентября этого года.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Дословно ГУР: "Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года".

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Детали: Тем временем, по данным украинских разведчиков, Российская Федерация готовится властвовать на оккупированных украинских землях.

Так, РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

О разработке соответствующего плана со сроком минимум до 2030 года объявил 1 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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Ряд частных предприятий Ростовской области РФ получили заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В число учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения – хотя большинство из них разрушены российскими войсками.

На заказанных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, Республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация".

Россияне анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться и для оккупированного Херсона.

На сегодняшний день в Мариуполе оккупанты проводят "большую уборку", ищут и уничтожают тела убитых. В городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.