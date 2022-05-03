Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В армии РФ поговаривают, что война запланирована до сентября – ГУР

Елена РощинаВторник, 3 мая 2022, 15:13

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в российской армии распространяется информация, что боевые действия в Украине могут продолжаться до сентября этого года.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Дословно ГУР: "Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года".

Реклама:

Детали: Тем временем, по данным украинских разведчиков, Российская Федерация готовится властвовать на оккупированных украинских землях.

Так, РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

О разработке соответствующего плана со сроком минимум до 2030 года объявил 1 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

ВИДЕО ДНЯ

1 мая в Геническе новый "глава горсовета" Андрей Клочко организовал торжественное поднятие флага РФ. Правда, горожане проигнорировали этот "праздник" от россиян.

Ряд частных предприятий Ростовской области РФ получили заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В число учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения – хотя большинство из них разрушены российскими войсками.

На заказанных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, Республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация".

Россияне анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться и для оккупированного Херсона.

На сегодняшний день в Мариуполе оккупанты проводят "большую уборку", ищут и уничтожают тела убитых. В городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.

Темы: войнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
война
Оккупанты заявили, что "уничтожили" уже 3 дрона у Крымского моста
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
Цели в России за 1 500 км уже не проблема − Данилов
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: