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Рада заявила о недопустимости монополизации Россией победы над нацизмом - нардеп

Валентина РоманенкоВторник, 3 мая 2022, 15:40
Рада заявила о недопустимости монополизации Россией победы над нацизмом - нардеп

В преддверии 77-й годовщины победы над нацизмом Верховная Рада приняла заявление о недопустимости монополизации Российской Федерацией победы во Второй мировой войне.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк

Детали: По его данным, постановление №7343 о соответствующем заявлении парламента поддержали на пленарном заседании 3 мая 290 народных депутатов (соответствующая отметка еще отсутствует в карточке постановления – ред.).

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Дословно документ: "Верховная Рада заявляет о недопустимости монополизации Российской Федерацией победы над нацизмом во Второй мировой войне, ставшей общим достижением Антигитлеровской коалиции и освободительных движений, а сама война общей трагедией народов мира.

Верховная Рада Украины также отмечает, что преступления Российской Федерации в Украине должны быть остановлены, а российский путинский режим – осужден, и побежден общими усилиями всего цивилизованного мира так же, как нацистская Германия".

Напомним: Нынешние заседания Верховной Рады проходят без трансляции по телевидению. На заседании 3 мая, кроме законодательной работы, нардепы слушали видеообращение премьера Британии Бориса Джонсона и живое обращение президента Украины Владимира Зеленского.

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Темы: Верховная РадаРосcияисториявойна
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