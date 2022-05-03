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В Авдеевке в результате атаки РФ погибли мирные люди, есть раненные

Светлана КизиловаВторник, 3 мая 2022, 20:30
Жертвы атаки РФ на мирных людей в Авдеевке, фото НПУ

По меньшей мере, 10 погибших и 20 раненых – таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода.

Источник: глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко в Telegram

Детали: По словам чиновника, данные о погибших и раненых – предварительные, информация еще уточняется и количество жертв, вероятно, может быть больше.

По состоянию на 21:00 стало известно о 20 тяжело раненых в результате атаки. Компания "Метинвест" отметила, что обстрел произошел в 17:20, его совершили войска РФ. "Был обстрелян автобус с рабочими Авдеевского коксохимического завода. В результате прямого попадания в пассажирский транспорт 10 сотрудников завода погибли, примерно 20 – получили тяжелые ранения. В настоящее время раненым оказывают всю необходимую помощь в Авдеевской городской больнице", - говорится в сообщении "Метинвеста".

Дословно Кириленко: "Россияне точно знали, куда целили - рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой. Очередное циничное преступление россиян на нашей земле. За все придется ответить!"

Обновлено: Полиция задокументировала последствия удара по коксохимическому заводу в Авдеевке.

Оккупанты попали ракетой в группу рабочих, которые садились в автобус после окончания смены. Число жертв уточняется. На месте работали полицейские и спасатели. Первую помощь пострадавшим оказывали парамедики из состава полиции и ГСЧС.

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Дословно: "Правоохранители собрали доказательства военного преступления россиян. Работу на месте удара координировало руководство полиции Донецкой области.

Расследование в уголовном производстве, открытом по признакам ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины будет осуществлять Служба безопасности Украины".

Напомним:

Российская авиация с утра 3 мая бомбит Авдеевку.

Темы: Донецкая областьвойнаубийство
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