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Россия нанесла ракетные удары по Львову

Светлана КизиловаВторник, 3 мая 2022, 22:20
Россия нанесла ракетные удары по Львову

Россия обстреляла Львов крылатыми ракетами, поврежденны электроподстанции, есть перебои с подачей воды. Два человека получил ранения.

Источник: мэр в Facebook

Дословно: "Во Львове слышны взрывы.

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Детали: Горожане в комментариях Украинской правде подтверждают, что во Львове слышны взрывы - на данный момент известно про по меньшей мере 5.

В части города начались перебои с электроснабжением.

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Другие детали пока неизвестны.

Обновление 21:30 

ОБНОВЛЕНИЕ 22.10: По предварительным данным, во Львове один человек получил ранения.

ОБНОВЛЕНИЕ 22.45: Обстреляно три электроподстанции. Ранены два человека. Идет работа по восстановлению водоснабжения.

Напомним:

Перед этим РФ обстреливала Львов 18 апреля. Тогда МВД обнародовало видео пожара на станции техобслуживания во Львове, куда попала российская ракета

Темы: Львоввойна
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