Россия нанесла ракетные удары по Львову
Россия обстреляла Львов крылатыми ракетами, поврежденны электроподстанции, есть перебои с подачей воды. Два человека получил ранения.
Источник: мэр в Facebook
Дословно: "Во Львове слышны взрывы.
Все оставайтесь в укрытиях!"
Детали: Горожане в комментариях Украинской правде подтверждают, что во Львове слышны взрывы - на данный момент известно про по меньшей мере 5.
В части города начались перебои с электроснабжением.
Другие детали пока неизвестны.
Обновление 21:30
ОБНОВЛЕНИЕ 22.10: По предварительным данным, во Львове один человек получил ранения.
ОБНОВЛЕНИЕ 22.45: Обстреляно три электроподстанции. Ранены два человека. Идет работа по восстановлению водоснабжения.
Напомним:
Перед этим РФ обстреливала Львов 18 апреля. Тогда МВД обнародовало видео пожара на станции техобслуживания во Львове, куда попала российская ракета