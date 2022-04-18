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Львов: МВД показало видео пожара после ракетного удара

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 19:23
Львов: МВД показало видео пожара после ракетного удара
скриншот видео

МВД обнародовало видео пожара на станции техобслуживания во Львове, куда в понедельник утром попала российская ракета.

Источник: МВД

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Детали: В МВД сообщили, что спасатели ликвидировали пожар на СТО.

Предыстория:

  • Утром 18 апреля российские захватчики нанесли 5 ракетных ударов по Львову. В результате обстрела были повреждены объекты на железнодорожных путях, из-за чего произошли задержки поездов.
  • Погибли 7 человек. Взрывной волной повредили гостиницу, в которой разместили вынужденных переселенцев из восточных областей Украины.
  • 11 человек получили ранения, среди них – трехлетний переселенец. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
  • На станции технического обслуживания, куда попала ракеты, сожжены и повреждены десятки автомобилей.

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Темы: Львоввойнапожар
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