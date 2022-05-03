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Россияне обстреляли Кировоградскую область, над Одесской сбиты три ракеты

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 22:20
город Долинская, Кировоградская область

Россияне нанесли ракетный удар по Долинской общине Кировоградской области, есть погибшие и раненые. Над Одесской областью сбиты три ракеты.

Источник: председатель Долинской городской территориальной общины Евгений Звездовский в Facebook, Одесский горсовет со ссылкой на ОК "Юг"

Дословно Звездовский: "У нас прилет ракеты на территории общины!".

Детали: Позже оперативное командование "Юг" сообщило, что в результате удара по Кировоградской области повреждена железнодорожная инфраструктура, есть погибшие и раненые.

"Двумя выпущенными с Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Кроме того, три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО.

Что предшествовало: Во вторник вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Впоследствии стало известно о взрывах во Львове.

Темы: Кировоградская областьвойна
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