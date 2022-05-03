Россияне обстреляли Кировоградскую область, над Одесской сбиты три ракеты
Россияне нанесли ракетный удар по Долинской общине Кировоградской области, есть погибшие и раненые. Над Одесской областью сбиты три ракеты.
Источник: председатель Долинской городской территориальной общины Евгений Звездовский в Facebook, Одесский горсовет со ссылкой на ОК "Юг"
Дословно Звездовский: "У нас прилет ракеты на территории общины!".
Детали: Позже оперативное командование "Юг" сообщило, что в результате удара по Кировоградской области повреждена железнодорожная инфраструктура, есть погибшие и раненые.
"Двумя выпущенными с Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
Кроме того, три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО.
Что предшествовало: Во вторник вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии стало известно о взрывах во Львове.