Одесская область: россияне нанесли ракетный удар по Арцизу

Россияне нанесли ракетный удар по городу Арциз в Болградском районе Одесской области.

Источник: городской голова Арциза Сергей Парпуланский, сообщает Суспільне Одеса, Одесский горсовет со ссылкой на оперативное командование "Юг"

Дословно: "Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области".

Детали: Позже ОК "Юг" сообщило, что при повторном обстреле Одесской области враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона. Пострадавших нет.

Что предшествовало: Ранее во вторник силы ПВО сбили три ракеты, нацеленные на Одесскую область.