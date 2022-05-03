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Одесская область: россияне нанесли ракетный удар по Арцизу

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 23:05
Арциз Одесской области

Россияне нанесли ракетный удар по городу Арциз в Болградском районе Одесской области.

Источник: городской голова Арциза Сергей Парпуланский, сообщает Суспільне Одеса, Одесский горсовет со ссылкой на оперативное командование "Юг"

Дословно: "Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области".

Детали: Позже ОК "Юг" сообщило, что при повторном обстреле Одесской области враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона. Пострадавших нет.

Что предшествовало: Ранее во вторник силы ПВО сбили три ракеты, нацеленные на Одесскую область.

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Темы: Одесская областьвойна
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