Враг перегруппируется и готовит наступления на Славянск из Изюма и Лимана – сводка

Российские военные перебрасывают технику во временно оккупированные города и села, перегруппировывают подразделения и готовят наступления на Славянск из Изюма и Лимана.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запсилье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.

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На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенных пунктов Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.

Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52.

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В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. С целью повышения оперативности опрокидывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления украинских войск в районах Лисичанска, Северодонецка и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск перебросил с территории Российской Федерации в определенные районы боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления в направлении Александрополья – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях противник активных боевых действий не вел. Осуществляет огненное поражение украинских войск, в частности, задействует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на удержании занятых рубежей, сковывании действий ВСУ и предотвращении опрокидывания резервов Сил обороны на другие направления.

Для пополнения утрат группировки войск оккупанты перемещают с местности РФ и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник перебросил отдельные подразделения на определенные направления.

На Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и ведет контрбатарейную борьбу.