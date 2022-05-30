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Словакия готова поддержать эмбарго на российскую нефть, но хочет получить гарантии – премьер

"Европейская правда"Понедельник, 30 мая 2022, 18:59

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что поддержит нефтяное эмбарго ЕС в отношении России, если его страна сможет получать нефть от своих соседей в случае перебоев с поставками.

Об этом он заявил перед саммитом ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Мы полностью поддерживаем альтернативы российской нефти и газу — с другой стороны, нам нужна помощь наших партнеров", — сказал Хегер.

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"Мы всегда были надежным партнером по транзиту нефти и газа. Теперь, в случае чрезвычайной ситуации, нам потребуется то же самое от партнеров вокруг нас, у которых есть выход к морю", - добавил он.

Хегер также сказал, что перед саммитом разговаривал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пытаясь убедить его поддержать нефтяное эмбарго.

"Я сказал ему, что единство очень важно, я пытался привлечь его на нашу сторону. Я также подчеркнул, что деньги, выделяемые на российскую нефть и газ, идут на финансирование российской агрессии в Украине", - сказал он.

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Ранее Орбан заявил, что поддержит эмбарго на российскую нефть, если из-под его действия будут исключены трубопроводы и Будапешт будет иметь гарантию на получение этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

В воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант – запретить морскую нефть из России, одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.

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Темы: Словакиянефть
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