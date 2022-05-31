Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 31 мая 2022, 06:58
Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях – сводка
фото: Генштаб

Россияне проводят штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, готовят наступление на Лиманском.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Сиверском направлении противник активных действий не предпринимал. Враг производил минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Реклама:

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств на территории РФ.

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха.

ВИДЕО ДНЯ

Была попытка штурма в районе населенного пункта Довгенькое, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник производит огненное поражение подразделений украинских войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк. Активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел.

На Северодонецком направлении ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Почечное, Берестовое, Покровское, Доломитное. Удачи нет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники. Проводил воздушную разведку. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Осуществил огневое поражение гражданских объектов в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Осокоровка, Княжевка и Трудолюбовка.

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Вооруженные силы
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: