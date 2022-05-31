Макрон предложил Путину согласовать в ООН резолюцию по разблокированию порта Одессы

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту РФ Владимиру Путину проголосовать в ООН резолюцию о снятии российской блокады Одесского порта.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

"В ходе обсуждения, которое мы провели с канцлером Германии Олафом Шольцем в прошлую субботу, я предложил президенту Путину взять на себя инициативу принятия резолюции в Организации Объединенных Наций, чтобы определить очень четкие рамки этой операции", - сказал Макрон.

По его словам, такой вариант позволит разблокировать экспорт украинских зерновых.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина работает над организацией операции под эгидой ООН и при участии флотов партнеров, чтобы создать безопасный морской коридор для украинского зерна.

Как известно, из-за того, что Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна и растительного масла и экспорт осуществлялся преимущественно морем, блокада Россией черноморских портов грозит глобальным ростом цен на эту продукцию и дефицитом в ряде стран Африки и Ближнего Востока.

На минувшей неделе в МИД РФ заявили, что готовы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.

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США и Британия уже заявили, что не намерены рассматривать такие уступки.