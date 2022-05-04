Илон Маск: Twitter может частично стать платным

Соцсеть Twitter может стать платной для бизнеса и государственных аккаунтов – об этом сообщил миллиардер Илон Маск, покупающий Twitter.

Источник: Илон Маск в Twitter

Детали: "Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможно, будет небольшая цена для коммерческих/государственных пользователей".

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Напомним: