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Илон Маск: Twitter может частично стать платным

Анастасия КалатурСреда, 4 мая 2022, 04:30

Соцсеть Twitter может стать платной для бизнеса и государственных аккаунтов – об этом сообщил миллиардер Илон Маск, покупающий Twitter.

Источник: Илон Маск в Twitter

Детали: "Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможно, будет небольшая цена для коммерческих/государственных пользователей".

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Напомним:

  • 25 апреля стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.
  • Основанный 16 лет назад Twitter с 2013 года торгуется на бирже. Через девять лет компания возвращается в частные руки.
  • Соглашение было единогласно одобрено правлением компании, и, как ожидается, будет завершено в этом году.
  • Проведение этого соглашения станет крупнейшим приобретением в истории технологий и, вероятно, будет иметь существенные последствия в течение следующих лет для миллиардов людей, использующих социальные сети.

Темы: соцсетиМаск
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