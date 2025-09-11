Илона Маска сбросили с трона самого богатого человека мира

Соучредитель Oracle Ларри Эллисон подвинул генерального директора Tesla Илона Маска с первого места в мировом рейтинге самых богатых людей.

Источник: Bloomberg, The Hill

Детали: По данным Bloomberg, в среду вечером состояние Эллисона увеличилось на 101 миллиард долларов и достигло 393 миллиардов. Это позволило ему опередить Маска, чей капитал сейчас оценивается в 385 миллиардов долларов.

Резкий скачок произошел после того, как акции Oracle подорожали на 40% после публикации финансового отчета, в котором компания отчиталась о нескольких многомиллиардных контрактов, которые, как ожидается, принесут в будущем 455 миллиардов долларов дохода.

"Это был потрясающий квартал и спрос на Oracle Cloud Infrastructure продолжает расти", – заявила генеральный директор Oracle Сафра Кац.

Она также добавила, что в ближайшие месяцы компания планирует подписать еще несколько контрактов на миллиарды долларов, что может поднять объем обязательств до более 500 миллиардов.

Кац также представила амбициозный прогноз для облачного подразделения компании: в 2026 финансовом году Oracle ожидает роста доходов на 77% - до 18 миллиардов долларов. В течение следующих четырех лет компания планирует существенное увеличение выручки от облачных сервисов – до 32, 73, 114 и 144 миллиардов долларов соответственно.

Маск, который почти год удерживал титул самого богатого человека мира, в прошлом году в декабре достиг пика состояния в 486 миллиардов долларов. Однако в этом году его капитал значительно сократился, поскольку его работа на американское правительство серьезно повлияла на его компании, в первую очередь на Tesla.

Справочно: Лоуренс (Ларри) Эллисон – 81-летний американский предприниматель и один из самых известных деятелей в сфере информационных технологий. В 1977 году он основал корпорацию Oracle, которая стала глобальным лидером в сфере баз данных, корпоративного программного обеспечения и облачных решений. Сегодня Oracle соревнуется с такими гигантами, как Amazon, Microsoft и Google в сегменте облачных сервисов.

Эллисон считается одним из архитекторов современной IT-индустрии: его продукты десятилетиями определяли стандарты в сфере хранения и обработки данных для бизнеса, правительственных структур и финансовых институтов. Его состояние напрямую связано со стремительным ростом спроса на облачные технологии, которые сейчас стали ключевым драйвером глобального IT-рынка.