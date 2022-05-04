Австралия ввела новые санкции против чиновников РФ и так называемых "ЛДНР"

Австралия ввела дополнительные санкции в отношении более 70 российских политиков и более 30 так называемых должностных лиц "ЛНР" и "ДНР".

Источник: The Canberra Times со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Марис Пейн

Детали: Речь идет о запрете на въезд.

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Пейн заявила, что санкции являются ответом на нарушение суверенитета Украины "путем утверждения государственной власти" и что "Австралия подтверждает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и народа Украины".

Напомним: Австралия ввела санкции в отношении 812 физических и 47 юридических лиц в ответ на вторжение России в Украину, в частности против президента РФ Владимира Путина и его дочерей.