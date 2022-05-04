Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Австралия ввела новые санкции против чиновников РФ и так называемых "ЛДНР"

Анастасия КалатурСреда, 4 мая 2022, 06:50

Австралия ввела дополнительные санкции в отношении более 70 российских политиков и более 30 так называемых должностных лиц "ЛНР" и "ДНР".

Источник: The Canberra Times со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Марис Пейн

Детали: Речь идет о запрете на въезд.

Реклама:

Пейн заявила, что санкции являются ответом на нарушение суверенитета Украины "путем утверждения государственной власти" и что "Австралия подтверждает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и народа Украины".

Напомним: Австралия ввела санкции в отношении 812 физических и 47 юридических лиц в ответ на вторжение России в Украину, в частности против президента РФ Владимира Путина и его дочерей.

Темы: АвстралияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Австралия
Трое морпехов США погибли во время авиакатастрофы в Австралии
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Австралийский блоггер случайно запечатлел хвост замершего кита в открытом море
Последние новости
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
Все новости...
Реклама: