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В страшном ДТП в Ровенской области погибли 26 человек – полиция

Елена РощинаСреда, 4 мая 2022, 08:56
ДТП в Ровенской области, фото полиции

В масштабной автоаварии в Ровенской области 3 мая погибли 26 человек, анкетные данные трех человек пока не установлены, сообщает Национальная полиция.

Источник: Национальная полиция в Ровенской области

Детали: Полицейские, спасатели, судебные эксперты СМЭ и НИЭКЦ завершают осмотр места происшествия, идентифицируют погибших, однако анкетные данные трех человек пока не установлены.

На данный момент известно:

  • водитель автомобиля "Mercedes-Benz Vito", который спровоцировал ДТП, совершал маневр обгона другого транспортного средства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом;
  • личность погибшего водителя микроавтобуса пока не установлена;
  • на момент ДТП в салоне автобуса "Setra", который направлялся в Польшу, находились 34 пассажира и один водитель. Выяснилось, что еще один пассажир должен был садиться в г. Броды, а второй водитель – во Львове;
  • всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса);
  • травмировалось 12 человек: 11 – пассажиров автобуса и водитель бензовоза;
  • все пассажиры – в возрасте от 17 до 69 лет. Младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет;
  • все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

Родные могут получить информацию об участниках аварии у полицейских по номеру 067 675 42 92.

На месте происшествия производится зачистка дорожного покрытия. Движение на этом участке полностью восстановлено.

Продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 286 УК Украины.

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Предыстория: Вечером 3 мая стало известно, что в Ровенской области столкнулись бензовоз, маршрутный автобус и легковушка. Сначала сообщалось, что в ДТП погибли 17 человек, еще 12 человек были госпитализированы.

Темы: ДТПРовенская область
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