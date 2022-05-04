Россияне снова обстреляли Авдеевский коксохим

Россияне продолжают бить по гражданским объектам в центре Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, пресс-центр компании "Метинвест"

Детали: Утром среды под ударом Авдеевская и Марьинская общины.

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Снова под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод – на этот раз под минометный. Повреждено одно здание, информации о жертвах пока нет. Также в результате ночных обстрелов по Авдеевке повреждены жилой дом и школа.

Марьинку россияне обстреляли ночью зажигательными снарядами – есть очаги возгорания в частном секторе.

Практически круглосуточно продолжаются обстрелы в районе Новомихайловки. Тем не менее, специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровку.

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Прямая речь: "Призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть область. Не подвергайте себя опасности".

Обновлено: Группа Метинвест в свою очередь сообщает, что ведет процесс консервации Авдеевского коксохима и минимизировала численность персонала, работающего на промышленных площадках завода.

Дословно: "Все, кто может выполнять свою работу дистанционно, были переведены на удаленный режим еще в начале марта. Однако продолжают работать специалисты, обеспечивающие хранение промышленных мощностей АКХЗ в период военных действий.

Большинство из них, к сожалению, оказались 3 мая под вражеским обстрелом после рабочей смены. Атака оккупантов была быстрая и прицельная. Специалисты предприятия даже не успели вернуться на завод в бомбоубежища.

Сейчас на заводе действуют семь хранилищ, способных разместить 2,5 тысяч человек. Укрытия снабжены генераторами, медикаментами, питьевой водой и продуктами питания, в объеме, достаточном для длительного пребывания.

Напомним, масштабные обстрелы Авдеевки не утихают уже несколько недель. В городе нет воды, периодически из-за боевых действий пропадает свет и газ".

Что предшествовало: 3 мая был обстрелян автобус с рабочими Авдеевского коксохимического завода. В результате прямого попадания в пассажирский транспорт 10 сотрудников завода погибли, примерно 20 – получили тяжелые ранения.