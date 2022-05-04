Регионы: ракеты по 8 областям и подстанциям железных дорог, обстрелы Николаева и Сумщины

Вечером 3 мая российская армия выпустила ракеты по 8 областям Украины, ночью были обстрелы Сумской области и Николаева, утром в Донецкой области второй раз подряд обстреляли Авдеевский коксохимический завод, Донбасс и Херсонщина – под постоянными обстрелами.

Источник: данные глав регионов по состоянию на 8 утра среды 4 мая

Дословно: "Относительно спокойно ночь прошла во многих областях, однако накануне вечером враг выпустил ракеты по разным регионам Украины. Так, в Винницкой, Киевской и Запорожской области ракеты были обезврежены ПВО.

В Кировоградской области: попадание ракет в тяговую подстанцию, жертв нет. Еще одну ракету обезвредило ПВО.

В Одесской области: вечером три ракеты сбиты ПВО, однако есть попадание в инфраструктурные объекты в Арцизской ТО Одесской области. Пострадавших по состоянию на утро нет.

На Днепропетровщине вечером два ракетных удара по железной дороге. Разрушена тяговая подстанция. Один человек ранен. Ночь прошла без воздушных тревог.

На Закарпатье вечером попадание ракеты в электроподстанцию ​​железнодорожной станции, жертв нет, поврежден распределительный газопровод. Продолжаются восстановительные работы. Пострадавших нет.

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Львовщина: также вчера вечером ракетные попадания по электрическим подстанциям. Нанесены серьезные повреждения. Была задержка в движении поездов. Два человека, находившиеся неподалеку от мест взрывов, получили ранения. Пожары ликвидированы".

Детали: Сумщина: с вечера 3 мая россияне трижды обстреляли территории Сумщины со своих позиций из-за границы. Около 7 утра в Сумском районе вдоль границы отработал вражеский вертолет. Данные о потерях и разрушениях уточняются.

Харьковская область: ночью были неинтенсивные обстрелы окрестностей Харькова, пострадавших нет.

По области оккупанты в течение суток обстреливали Дергачи, Золочев, Богодухов, Чугуев.

За сутки – 6 раненых (Харьков, Золочев, Первомайский) и один человек погиб в Донецкой общине Изюмского района.

В Изюмском направлении продолжаются бои.

Луганщина: ночью были обстрелы Лисичанска и Новодружеска, в результате которых двое гражданских погибли, двое - ранены. Эвакуировано 49 человек.

За прошедшие сутки по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому были нанесены четыре ракетно-бомбовых удара. Также враг совершил артобстрелы Лисичанска, Северодонецка, Попаснянской и Горской общин. Повреждены 45 домов и других объектов.

Донетчина: во вторник вечером россияне обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Есть погибшие и раненые. Сегодня с утра: очередной обстрел АКХЗ. Поврежденная инфраструктура. Детали выясняются.

В Марьинском ВА накануне вечером удалось восстановить линию 110 кВт в г. Красногоровку.

21:30 г. Марьинку обстреляли зажигательными снарядами, произошло возгорание по частному сектору. В районе с. Новомихайловка – обстрелы почти круглосуточно.

Херсонщина: ситуация в области остается сложной, ночью взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают мародерство на Херсонщине. Стабильно критична ситуация.

Николаевщина: ночью был обстрелян один из районов Николаева. Жертв и пострадавших нет. Жилые дома значительным разрушениям не подверглись.