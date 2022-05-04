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СБУ запускает 2 новых чат-бота: для поиска предателей и мародеров

Валентина РоманенкоСреда, 4 мая 2022, 10:37
СБУ запускает 2 новых чат-бота: для поиска предателей и мародеров
фото СБУ

Служба безопасности Украины запускает 2 новых чат-бота: для идентификации предателей и мародеров.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Отмечается, что с их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь украинской спецслужбе разоблачить преступников.

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На чат-бот "Знайди зрадника" граждане могут отправлять информацию о:

▪️ предателях и коллаборантах, сотрудничавших с оккупантами

▪️ интернет-агентах, которые "сливают" врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков

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Второй чат-бот "Стоп мародер" предназначен для сбора информации о мародёрах, разворовывающих чужое имущество во время войны. Эти данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте stopmarauder.com.ua

Также продолжает эффективно работать официальный чат-бот STOP Russian War.

Спецслужба отмечает, что с первых дней вторжения были получены тысячи сообщений о позициях и технике врага. И благодаря этому украинские военные нанесли значительные потери российским оккупантам.

Дословно: "Поэтому продолжаем общим фронтом защищать Украину!"

Темы: СБУвойнамародерствогосизмена
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