Генштаб: На Луганщине россияне грабят дома местных жителей
Суббота, 29 апреля 2023, 07:24
Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на оккупированных территориях – на Луганщине грабят дома местных жителей.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины.
В населенном пункте Боково-Хрустальное Луганской области военнослужащие российских оккупационных войск грабят дома местных жителей".
Напомним: Ранее сообщалось, что жители Херсонщины остались без света из-за мародерства оккупантов.
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