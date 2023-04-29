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Генштаб: На Луганщине россияне грабят дома местных жителей

"Украинская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 07:24
Генштаб: На Луганщине россияне грабят дома местных жителей
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на оккупированных территориях – на Луганщине грабят дома местных жителей. 

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины.

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В населенном пункте Боково-Хрустальное Луганской области военнослужащие российских оккупационных войск грабят дома местных жителей".

Напомним: Ранее сообщалось, что жители Херсонщины остались без света из-за мародерства оккупантов.

Темы: Луганская областьоккупациямародерство
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